"Новости дня": станция "Липовая роща" Рублево-Архангельской линии готова наполовину

Будущая станция "Липовая роща" Рублево-Архангельской линии столичного метро готова уже наполовину. Она строится вдоль МКАД рядом с Новорижским шоссе.

Внешний облик станции будет сочетать в себе природные мотивы и современные технологии. Главным отличием станут бионические фасады в виде сот. После открытия станции местные жители получат метро рядом с домом, а добираться до центра города станет быстрее и удобнее.

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