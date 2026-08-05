05 августа, 16:20Мэр Москвы
"Новости дня": Собянин рассказал о влиянии экономики Москвы на экономику регионов
Москва является локомотивом развития российских регионов. Об этом рассказал лидер федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.
По его словам, местные предприятия работают в тесной кооперации с производствами по всей стране. Более того, в столицу идут огромные поставки продукции из регионов.
Подробнее – в программе "Новости дня".