"Новости дня": Собянин рассказал о влиянии экономики Москвы на экономику регионов

Москва является локомотивом развития российских регионов. Об этом рассказал лидер федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

По его словам, местные предприятия работают в тесной кооперации с производствами по всей стране. Более того, в столицу идут огромные поставки продукции из регионов.

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