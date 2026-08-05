"Новости дня": в Москве ограничат движение из-за соревнований по триатлону 8 и 9 августа

В Москве в выходные дни введут ограничения для транспорта из-за проведения соревнований по триатлону. Изменения будут действовать 8 и 9 августа.

В частности, перекроют движение на улице Нижние Мнёвники и улице Народного Ополчения в сторону Крылатской улицы. Также автомобилисты не смогут проехать в направлении центра по проспекту Маршала Жукова, улице 1905 года.

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