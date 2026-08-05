"Новости дня": выделенную полосу продлили в районе Хамовники

В столичном районе Хамовники на Большой Пироговской улице продлили выделенную полосу до пересечения с Зубовской. Теперь наземный транспорт проходит участок быстрее. Электробусы следуют от одной выделенной зоны до другой напрямую. В итоге время в пути для маршрутов М6 и С755 сократилось на четверть. При этом количество полос для остальных машин осталось прежним.

Специалисты постоянно анализируют загруженность каждого километра выделенных полос и корректируют там, где это необходимо. Таким образом, пассажиры общественного транспорта экономят время, а аварийность на таких участках снижается в среднем на четверть.

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