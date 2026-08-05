Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 01:25

Транспорт

"Новости дня": выделенную полосу продлили в районе Хамовники

"Новости дня": выделенную полосу продлили в районе Хамовники

Пассажир оставил живую черепаху в московском автобусе

Собянин выступил на Международном транспортном саммите в Москве

Станцию московского метро "Южный порт" планируют открыть к 2030 году

На Ярославском направлении МЖД изменили расписание пригородных поездов

Жительница Москвы получила 2 года колонии за нападение на контролера

Новые правила хранения забытых в транспорте вещей будут действовать в РФ с 1 сентября

На станции московского метро "Южный порт" появится мозаика из натурального камня

Строящаяся станция столичного метро "Южный порт" будет оформлена в индустриальном стиле

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 4 августа

В столичном районе Хамовники на Большой Пироговской улице продлили выделенную полосу до пересечения с Зубовской. Теперь наземный транспорт проходит участок быстрее. Электробусы следуют от одной выделенной зоны до другой напрямую. В итоге время в пути для маршрутов М6 и С755 сократилось на четверть. При этом количество полос для остальных машин осталось прежним.

Специалисты постоянно анализируют загруженность каждого километра выделенных полос и корректируют там, где это необходимо. Таким образом, пассажиры общественного транспорта экономят время, а аварийность на таких участках снижается в среднем на четверть.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортгородвидео

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика