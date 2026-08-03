"Новости дня": расписание поездов Ленинградского направления ОЖД изменилось с 3 августа

С 3 августа поезда Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) будут курсировать по измененному графику. Часть составов на маршруте Москва – Клин – Москва отменят, также не будут ходить пригородные поезда № 6791 и № 6792 на участке Тверь – Лихославль – Тверь.

Корректировки связаны с обновлением железнодорожной инфраструктуры на участке Москва – Окуловка. Изменения будут действовать до 27 августа включительно только в будние дни: с 3 по 6, с 10 по 12, с 17 по 20 и с 24 по 27 августа.

Актуальное расписание пассажиры могут проверить на сайте перевозчика. Подробнее – в программе "Новости дня".