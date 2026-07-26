"Новости дня": новый маршрут электробуса № 275 запустили на западе Москвы

Новый маршрут электробуса № 275 запустили на западе Москвы. Электробусы курсируют от улицы Авиаторов до метро "Кунцевская" через семь районов столицы. По будням на маршруте работают семь электробусов.

Транспорт оснащен климат-контролем, зарядками для телефонов, площадкой для велосипедов и колясок. Медиаэкраны показывают остановки и пересадки. Сегодня по Москве курсируют почти три тысячи электробусов.

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