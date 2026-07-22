"Новости дня": лекция "Искусство жить на даче" прошла на электросудне в Москве

Лекция "Искусство жить на даче" прошла на электросудне в Москве. Во время речной прогулки от причала "ЗИЛ" до "Печатников" участники узнали, как дача стала частью российской культуры, когда в России появилась мода на загородную жизнь и как менялось значение дачи на протяжении истории.

Участники экскурсии отметили, что дача позволяет уехать из шумного мегаполиса ближе к природе, что крайне необходимо для психического здоровья современного человека. Экскурсии на городских электросудах по Москве-реке проходят регулярно, каждая из них посвящена отдельной уникальной теме.

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