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20 июля, 12:00

Транспорт

"Новости дня": более 20 электробусов вышли на маршруты на севере Москвы

"Новости дня": более 20 электробусов вышли на маршруты на севере Москвы

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Более 20 новых электробусов вышли на маршруты на севере Москвы. Транспорт будет курсировать сразу по двум направлениям и соединит пять районов столицы, включая Ховрино, Бескудниковский и Щербинку.

Часть электробусов начала работу на маршруте № 191. Он связывает станцию Грачевская МЦД-3 с метро "Селигерская". Еще часть машин вышла на маршрут № 902, который проходит от 2-го микрорайона Южного Бутова до станции Силикатная МЦД-2.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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