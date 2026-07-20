"Новости дня": более 20 электробусов вышли на маршруты на севере Москвы

Более 20 новых электробусов вышли на маршруты на севере Москвы. Транспорт будет курсировать сразу по двум направлениям и соединит пять районов столицы, включая Ховрино, Бескудниковский и Щербинку.

Часть электробусов начала работу на маршруте № 191. Он связывает станцию Грачевская МЦД-3 с метро "Селигерская". Еще часть машин вышла на маршрут № 902, который проходит от 2-го микрорайона Южного Бутова до станции Силикатная МЦД-2.

Подробнее – в программе "Новости дня".