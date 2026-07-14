"Новости дня": в московских школах обновят кабинеты физики

В школе № 814 в районе Очаково-Матвеевское после реконструкции появился современный кабинет физики. Теперь ученики могут не только изучать теорию, но и проводить настоящие лабораторные исследования. В распоряжении школьников оборудование для изучения механики, молекулярной физики, оптики и электричества.

Учителя отметили, что благодаря новым приборам ребята могут на практике проверять законы природы и лучше готовиться к экзаменам. Аналогичные кабинеты с современным оснащением откроются 1 сентября еще более чем в ста столичных школах.

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