"Новости дня": 23 круглогодичные спортплощадки откроются в Москве

В Москве откроют еще 23 круглогодичные спортивные площадки. Летом там можно будет играть в волейбол, баскетбол и другие командные игры, а зимой площадки превратятся в полноценные катки. Одна из таких площадок появится в парке "Алтуфьево".

Заместитель руководителя департамента капитального ремонта Евгений Адамов сообщил, что площадка в Алтуфьево представляет собой крытый каток, который обновят и дополнят новыми активностями. Летом здесь организуют падел-теннис, установят новый павильон с кафе, раздевалкой и прокатом.

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