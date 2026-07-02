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02 июля, 16:30

Город

"Новости дня": удобные шезлонги и навесы от солнца установили у Ясеневских прудов

"Новости дня": удобные шезлонги и навесы от солнца установили у Ясеневских прудов

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У Ясеневских прудов установили удобные шезлонги, навесы от солнца, качели и беседки. После благоустройства каскад из трех водоемов превратился в городской оазис.

Дно очистили от ила, а для поддержания чистоты создали специальное биоплато с водными растениями. Выпустили в пруды мальков леща и карпа. Для активного досуга оборудовали детские и спортивные площадки.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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