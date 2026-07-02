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02 июля, 06:25

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"Новости дня": в Москве закончили ремонт улицы Высоцкого

"Новости дня": в Москве закончили ремонт улицы Высоцкого

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В Таганском районе Москвы закончили ремонт улицы Высоцкого. На время работ приходилось частично перекрывать движение: сперва снимали старое покрытие, затем отремонтировали колодцы и ливневки, а также обновили пешеходные тротуары. Потом уложили ровный асфальт и нанесли разметку.

Модернизация этой улицы была необходима из-за образования колеи, которая может быть опасной для движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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