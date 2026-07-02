"Новости дня": на вокзалах Москвы из-за жары будут раздавать питьевую воду

Чтобы пассажирам было проще переносить жару в дороге, на вокзалах и станциях в Москве будут бесплатно раздавать питьевую воду. Получить ее можно в самые жаркие часы с 14:00 до 17:00.

Специальные стойки с кулерами можно найти на Киевском, Курском, Казанском, Ярославском, Белорусском, Павелецком и Савеловском вокзалах, а также на станции МЦД Тушинская и Площади трех вокзалов.

Подробнее – в программе "Новости дня".