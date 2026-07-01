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Новости

01 июля, 01:20

Город

"Новости дня": жители 18 старых домов в Северном Тушино переедут в 7 новых ЖК

"Новости дня": жители 18 старых домов в Северном Тушино переедут в 7 новых ЖК

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Собянин: жители 18 домов в Северном Тушине переедут в квартиры по реновации

В районе Северное Тушино готовы принять новоселов 7 новых жилых комплексов, куда переедут жители 18 старых домов. Квартиры в новостройках, в том числе на улице Туристской, передаются с улучшенной отделкой, чтобы жильцы могли въехать сразу.

На Киевский вокзал прибыли 2 "Театральных поезда" – из Владивостока и Севастополя, которые проехали 43 города и привезли коллекции спектаклей и впечатлений. В Москве их встретили песнями и аплодисментами, а до конца лета на площадках "Театрального бульвара" продолжится масштабная программа.

На нескольких набережных вдоль Москвы-реки – Нагатинской, Новоданиловской, Павелецкой, Дербеневской и Шлюзовой – оборудовали регулируемые велопереезды со светофорами, где велосипедистам разрешено не спешиваться.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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