"Новости дня": новый ГОСТ на мороженое утвердили в России

В России утвердили новый ГОСТ на мороженое. Сырое молоко и сливки теперь обязаны соответствовать строгим ветеринарным требованиям, температура хранения не выше минус 18 градусов.

Жира в пломбире будет не меньше 12%, в сливочном от 8%. Продукты растительного происхождения не допускаются, только молочный жир. Консистенция должна быть плотной и однородной без комочков и ледяных крупинок.

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