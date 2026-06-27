"Новости дня": в центре Москвы 27 июня ограничат движение из-за электрофестиваля

Движение перекроют на ряде улиц в центре столицы 27 июня в связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля.

С 07:00 до 18:00 движение будет ограничено на Зубовской и Большой Пироговской улицах. Также ограничения затронут Дашков переулок, Новоконюшенный переулок и проезд Девичьего Поля. На Садовом кольце движение ограничат с 11:50 до окончания прохождения автоколонны.

На участках перекрытий будет запрещена парковка. Подробнее – в программе "Новости дня".