"Новости дня": станция Серп и Молот МЦД-4 станет временно недоступна с 6 июля

Поезда временно не будут останавливаться на станции МЦД-4 Серп и Молот с 6 июля в связи со строительством одноименного городского вокзала. На этом участке полностью разберут старые платформы и уложат новые пути.

На время закрытия станции для пассажиров будут организованы альтернативные маршруты. Для поездок можно воспользоваться соседними станциями метро "Площадь Ильича" и "Римская", а также станцией МЦД-2 Москва-Товарная.

Чтобы пассажирам было проще ориентироваться, на станциях повесят плакаты со схемами объезда и включат звуковые объявления. Подробнее – в программе "Новости дня".