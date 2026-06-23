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23 июня, 12:00

Общество

"Новости дня": Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Москве 26 июня

"Новости дня": Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Москве 26 июня

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Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Москве 26 июня. На площадках столичной службы занятости представят более 200 ведущих компаний из ключевых отраслей экономики и тысячи актуальных вакансий.

Соискателям на месте помогут сориентироваться по уровню заработной платы и подобрать подходящие вакансии. Для желающих специалисты также разработают индивидуальный план карьерного развития.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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