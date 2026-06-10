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10 июня, 12:00

Безопасность

"Новости дня": новая схема мошенничества с поддельными доверенностями появилась в России

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Новая схема мошенничества с поддельными доверенностями появилась в России. Эксперты проекта "Перезвони сам" предупредили москвичей.

Злоумышленники звонят и пишут людям, представляются нотариусами или сотрудниками полиции. Они сообщают, что на имя жертвы оформлена генеральная доверенность. Мошенники говорят, что неизвестные уже готовы продать квартиру или снять деньги со счетов. Для убедительности аферисты называют номер документа, который действительно есть в официальном реестре. Это реквизиты чужой, настоящей доверенности, но не имеющей отношения к жертве.

Москвичей предупредили, что документ оформляется только при личном визите к нотариусу. Если человек ничего не подписывал, он просто недействителен. Официальные структуры никогда не рассылают такие бумаги через мессенджеры или по электронной почте.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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