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Новости

04 июня, 06:15

Город

"Новости дня": бесплатные мастер-классы по керамике проходят в клубном центре "Кунцево"

"Новости дня": бесплатные мастер-классы по керамике проходят в клубном центре "Кунцево"

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В филиале клубного центра "Кунцево" в Москве проходят бесплатные мастер-классы по керамике "Цветы лета". Художник-керамист Анна Чумакова делится секретами, которые освоила за 10 лет.

Цветы в керамике являются очень красивой вещью, лепка лепестков расслабляет людей, а результат получается невероятно красивым. В центре работает кружок "Мама и малыш", проект "Московское долголетие", а также скоро откроют кружок "Давай поговорим".

Подробнее – в программе "Новости дня".

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