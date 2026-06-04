"Новости дня": бесплатные мастер-классы по керамике проходят в клубном центре "Кунцево"

В филиале клубного центра "Кунцево" в Москве проходят бесплатные мастер-классы по керамике "Цветы лета". Художник-керамист Анна Чумакова делится секретами, которые освоила за 10 лет.

Цветы в керамике являются очень красивой вещью, лепка лепестков расслабляет людей, а результат получается невероятно красивым. В центре работает кружок "Мама и малыш", проект "Московское долголетие", а также скоро откроют кружок "Давай поговорим".

Подробнее – в программе "Новости дня".