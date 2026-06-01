"Московский патруль": в столице задержали подозреваемую в кражах из ювелирных магазинов

В Москве полицейские задержали женщину, подозреваемую в кражах из ювелирных магазинов. Злоумышленница во время примерки прятала украшения в карманы, после чего сообщала продавцам, что ничего не подошло.

Общий материальный ущерб от ее действий составил почти 350 тысяч рублей. Подозреваемую удалось поймать в Старопетровском проезде. При обыске часть похищенного изъята. Драгоценности вернут магазину.

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, ей грозит уголовное дело за кражу. Подробнее – в программе "Московский патруль".