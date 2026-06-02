"Новости дня": сотрудники ГИБДД начали проводить рейд "Пешеходный переход" в Москве

Профилактический рейд "Пешеходный переход" проходит в Москве 2 июня. Сотрудники ГИБДД следят за дисциплиной пешеходов и автомобилистов.

С нарушителями правил дорожного движения автоинспекторы проводят информационно-разъяснительную работу. Особое внимание уделяют детям. Им напоминают, как безопасно пересекать проезжую часть и вести себя во дворах и жилых зонах.

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