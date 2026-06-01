"Новости дня": в Минздраве РФ предложили выдавать лекарства по электронному рецепту

В Минздраве предложили выдавать лекарства по электронному рецепту без смартфона. Медик будет заносить данные в единую медицинскую систему, а сотрудники аптек смогут видеть эту информацию. Для получения препарата покупателю нужно будет предоставить свой СНИЛС.

Предполагается, что это упростит процесс, так как не нужно будет выписывать рецепт на бланке. Лекарство можно будет получить в удобном месте, а при продлении терапии не придется идти в поликлинику. Медики смогут выписать рецепт дистанционно во время телемедицинской консультации.

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