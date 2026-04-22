"Новости дня": Собянин и Миллер дали старт строительству энергоблоков на двух ТЭЦ в Москве

Сергей Собянин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер дали старт строительству новых энергоблоков на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 в Москве. Каждый из них мощностью 225 мегаватт.

Как отметил мэр, столичный регион продолжает активно развиваться, несмотря на сложности. Ежегодно вводятся огромные объемы недвижимости, десятки новых промышленных предприятий, создаются индустриальные кластеры и строятся новые линии метро. Все это, уточнил градоначальник, требует дополнительных мощностей.

Он выразил уверенность, что планы по развитию московской энергосистемы, реализуемые по поручению Владимира Путина и утвержденные российским правительством, будут выполнены.

