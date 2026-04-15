"Новости дня": в Москве стали производить больше вакцин и сывороток

В Москве стали производить еще больше вакцин и сывороток. Например, фармацевтическая компания в Зеленограде за прошедший год увеличила выпуск лекарства против гепатита B почти в 2,5 раза.

В настоящее время в городе функционирует более 300 фармацевтических и медицинских предприятий, которые производят широкий спектр лекарств. Среди них – препараты для лечения онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, а также обезболивающие и антибиотики.

Всего за последний год объем выпускаемой продукции вырос более чем на 10%. По мнению экспертов, это ускорит доступ пациентов к необходимым медикаментам без необходимости их импорта.

