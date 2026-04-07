"Новости дня": цикл лекций по финансовой грамотности стартует в Москве 9 апреля

Цикл лекций на воде начнется в Москве 9 апреля. В 13:30 от причала "ЗИЛ" отходит электросудно, на котором пройдет викторина "Цифровые финансы". В игровом формате участников познакомят с правилами грамотного распоряжения деньгами и способами защиты от мошенников.

Участие в викторине бесплатное, но нужна предварительная регистрация на платформе "Мосбилет". Сама поездка оплачивается отдельно. Программа рассчитана на любой возраст. Организаторы отмечают, что электросуда стали новой необычной площадкой для повышения финансовой грамотности.

