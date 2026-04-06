Гости фестиваля "Пасхальный дар" научатся печь традиционные куличи и создавать сувениры

06 апреля, 14:53

Мастер-классы и гонки в симуляторах: что ждет гостей фестиваля "Пасхальный дар" в Москве

Благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" одиннадцатый раз пройдет в столице с 11 по 19 апреля. Мероприятия организуют на площадках по всему городу. Подробнее о том, что ждет гостей, – в материале Москвы 24.

Общее дело

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Организаторы фестиваля уделили особое внимание благотворительности: на площадках будут работать домики добра "Москва помогает", где гости смогут оставить подарки для участников СВО и детей из новых регионов.

Принимаются мужские подарочные наборы, носки, стельки и средства личной гигиены. Для детей – кондитерские изделия, игрушки, книжки, настольные игры и школьные принадлежности. Кроме того, можно передать товары для питомцев: сухой и влажный корм, медицинские средства для животных, а также моющие и чистящие средства. При содействии волонтеров все посылки будут бережно укомплектованы и доставлены получателям.

Также на всех фестивальных локациях и в городских заведениях общепита будут доступны стаканы с QR-кодом благотворительного сервиса mos.ru. Гости смогут внести пожертвование в любой из фондов.

Четвероногие друзья

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Кроме того, с 16 по 19 апреля на Цветном бульваре пройдет акция "Четвероногий друг". Гости познакомятся с 200 кошками и собаками из московских приютов, смогут прогуляться с ними в сопровождении волонтеров и даже забрать понравившегося питомца домой. Новому владельцу вручат полезный подарок – "Набор молодого хозяина".

Это мероприятие будет интересно не только тем, кто мечтает завести питомца, но и нынешним владельцам домашних животных – их вместе с любимцами приглашают на настоящий праздник.

Организаторы подготовили насыщенную программу: консультации специалистов, включая экспертов комитета ветеринарии Москвы, зоомаркет, творческие мастерские и даже груминг-салон. Кроме того, гости смогут принять участие в интеллектуальном дог-квизе в сопровождении своих четвероногих друзей и посетить тематические лектории.

Например, 16 апреля в 14:00 сотрудники ГБУ "Доринвест" расскажут о столичных приютах и цифровых сервисах для владельцев животных и тех, кто только планирует завести четвероногого друга, включая проект "Моспитомец".

В 15:00 директор фонда "Дом" Александра Бондарева ответит на вопросы, касающиеся адаптации питомцев в большом городе. В 16:00 начнется лекция "Ответственное обращение с животными" от представителя Государственной инспекции по надзору в области обращения с животными. Завершится работа лектория в 17:00 выступлением кинологов Пожарно-спасательного центра Москвы.

Уже 17-го числа в 15:00 запланировано выступление ветеринарного врача госветслужбы, а в 16:00 – лекция специалиста по животным из сети зоомагазинов "Четыре лапы".

В субботу, 18 апреля, в 16:00 гости лектория узнают все о характерах собак и о том, как найти питомца, идеально соответствующего своему владельцу. Об этом расскажут представители благотворительного фонда "Дарящие надежду".

В воскресенье, 19-го, в 16:00 лекторий приглашает владельцев кошек. Тема выступления – "Коты – создания с другой планеты, и их безопасность в современном мире". Кураторы благотворительного фонда "Семь сотен крыльев" будут готовы ответить на любые вопросы гостей.

В 17:00 состоится дополнительная лекция зооспециалиста. Эксперты дадут рекомендации по питанию домашних любимцев и расскажут, как сделать их жизнь максимально удобной, разнообразной и веселой. Волонтеры подробно объяснят все тонкости процесса "усыновления" животных из городских приютов.

Мастер-классы и музыкальная программа

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Также на фестивале будет организовано более чем 1 300 самых разных мастер-классов: от творческих и кулинарных до ботанических, художественных, ремесленных и научных. Участники смогут научиться печь традиционные куличи, создавать пасхальный декор и изготавливать уникальные сувениры своими руками.

Занятия будут проходить в порядке живой очереди. Одновременно на творческих мастер-классах смогут присутствовать 15 человек, на кулинарных – 12. При наличии свободных мест к участию допускаются взрослые.

Особое место в программе займут порядка 300 "уроков добра", которые для гостей проведут представители благотворительных фондов и некоммерческих организаций (НКО).

Кроме того, музыка, театр и инклюзивное искусство вновь станут основой фестиваля. Гостям представят более 100 часов сценической программы с участием 30 театральных коллективов, среди которых инклюзивные театры. Зрители смогут посмотреть спектакли с участием артистов с особенностями здоровья, кукольные постановки, детские театральные работы, музыкальные номера и специальную пасхальную программу.

Самый сильный

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Вместе с тем на 12 площадках фестиваля вновь будут установлены профессиональные гоночные симуляторы. Это отличная возможность для всех желающих испытать себя в соревнованиях за лучший результат и выиграть ценные призы. Например, в категории "мастерс" за первое место – 300 000 рублей, за второе – 200 000 рублей, за третье – 100 000 рублей.

Также участие в заездах – это шанс сделать доброе дело: за каждого уникального участника на благотворительный сервис mos.ru будет перечислено пожертвование. В этом году на время фестиваля введен отдельный женский зачет: гонщицы, занявшие первые три места, получат денежные призы. К соревнованиям допускаются гости, чей рост составляет от 150 до 210 сантиметров. Для участия в заездах необходима предварительная регистрация на месте. Более подробную информацию о площадках и условиях можно найти здесь.

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Также в рамках благотворительного фестиваля "Пасхальный дар" гости смогут проверить свою выносливость и ловкость в конкурсе "Самый сильный житель района". Он пройдет с 11 по 19 апреля: с понедельника по пятницу с 15:00 до 21:00, в субботу и воскресенье с 12:00 до 21:00.

В программу включены девять испытаний: упражнения с гирями, челночный бег, прыжки на скакалке, отжимания и приседания. К участию допускаются все желающие, но для тех, кто претендует на призы в номинации "Победитель" или на первое место по результатам фестиваля, нужно оформить пожертвование в любой благотворительный фонд через официальный сайт мэра Москвы. Информацию о количестве площадок можно найти здесь.

