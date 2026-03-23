"Новости дня": москвичи начали жаловаться на сезонную аллергию

В Москва фиксируется рост обращений с симптомами сезонной аллергии. Горожане жалуются на слезотечение, насморк и кожный зуд. В более тяжелых случаях возможны отеки и затрудненное дыхание.

Причиной такого состояния стала пыльца растений-аллергенов, которую ветер приносит из южных регионов. По словам специалистов, в воздухе уже повышена концентрация пыльцы ольхи и лещины. В ближайшее время начнет активно пылить береза, а затем подключатся дуб и ясень.

При тяжелом течении болезни с сильными симптомами можно оформить больничный, чтобы не подвергать организм дополнительной нагрузке. Если симптомы не удается снять или у человека, например, астма, врач может открыть листок нетрудоспособности.

Подробнее – в программе "Новости дня".