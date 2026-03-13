"Новости дня": пожаловаться на коллекторов теперь можно через "Госуслуги"

Навязчивое общение со стороны кредиторов и коллекторов теперь можно прекратить через интернет. На портале "Госуслуги" открылся специальный сервис для приема жалоб. Отправить заявку могут должники, опекуны или попечители. Право на защиту получили и жертвы ошибочных вызовов.

Чтобы оформить жалобу, надо подписать заявление на "Госуслугах" электронной подписью, приложив доказательства неправомерных действий: скриншоты СМС-сообщений или аудиозапись телефонных звонков.

Работу с претензиями проведет служба судебных приставов. Проверка фактов может занять 30 календарных дней.