"Новости дня": более 1 700 тонн гумпомощи отправили московские предприниматели в зону СВО

Более 1 700 тонн гуманитарной помощи и специального оборудования отправили московские предприниматели в зону специальной военной операции и регионы. Городской бизнес передал военным тепловизоры, средства связи, беспилотники и генераторы.

Жителям Донецкой, Луганской областей, а также Херсонской, Курской и Белгородской областей отвезли медикаменты, снаряжение и экипировку. Помимо необходимых вещей москвичи обязательно отправляют и что-то для души.

Подробнее – в программе "Новости дня".