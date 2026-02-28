"Новости дня": искусственный интеллект начнет управлять движением в Тушине в этом году

Искусственный интеллект начнет управлять движением целого района в Тушине уже в этом году. Там планируется запуск эксперимента с умными светофорами. Система будет анализировать поток транспорта в реальном времени и самостоятельно регулировать сигналы.

При высокой загруженности дорог и отсутствии пешеходов зеленый свет для автомобилей автоматически продлят. Если на перекрестке мало машин, увеличат фазу красного сигнала. Подобный проект будут тестировать впервые в мире. Доля умных светофоров в Москве увеличится до 80%.

Подробнее – в программе "Новости дня".