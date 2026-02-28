Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 февраля, 03:15

Транспорт

"Новости дня": искусственный интеллект начнет управлять движением в Тушине в этом году

"Новости дня": искусственный интеллект начнет управлять движением в Тушине в этом году

Станция МЦК Нижегородская возобновит работу для пассажиров 1 марта

Беспилотный поезд пройдет 3 этапа тестирования в московском метро

"Новости дня": 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений МЖД обновят за 2 года

Движение частично восстановлено на внутренней стороне ЦКАД после заноса фуры

Собянин: 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений МЖД модернизируют

Новую "Тройку" с героями мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве" выпустили в Москве

Современные автобусы большого класса ЛиАЗ представили в Москве

Беспилотный поезд начнет перевозить пассажиров в метро Москвы в 2027 году

Первый беспилотный поезд без пассажиров можно увидеть в столичном метро

Искусственный интеллект начнет управлять движением целого района в Тушине уже в этом году. Там планируется запуск эксперимента с умными светофорами. Система будет анализировать поток транспорта в реальном времени и самостоятельно регулировать сигналы.

При высокой загруженности дорог и отсутствии пешеходов зеленый свет для автомобилей автоматически продлят. Если на перекрестке мало машин, увеличат фазу красного сигнала. Подобный проект будут тестировать впервые в мире. Доля умных светофоров в Москве увеличится до 80%.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортгородвидео

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика