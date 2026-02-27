"Новости дня": 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений МЖД обновят за 2 года

10 станций Ярославского и Павелецкого направлений Московской железной дороги обновят в ближайшие 2 года. Там появятся современная инфраструктура, навесы во всю длину платформ, простая навигация и улучшенное освещение.

В программу работ вошли 4 станции Ярославского направления – Маленковская, Яуза, Лосиноостровская и Лось. А также 6 станций Павелецкого направления – Бирюлево-Товарная, Чертаново, Варшавская, Нагатинская, Тульская и Дербеневская.

