Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 12:00

Транспорт

"Новости дня": новые вафельные разметки появятся на дорогах Москвы

"Новости дня": новые вафельные разметки появятся на дорогах Москвы

"Москва едет": безопасность в транспорте

Москвичам рассказали, как беспилотный поезд в метро определяет объекты

Число перехватывающих парковок в Москве увеличилось до 124

"Новости дня": эксперимент с умными светофорами запустят в Тушине

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 февраля

Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Беспилотный поезд в московском метро сможет определять объекты на расстоянии до 200 метров

"Новости дня": в Коммунарке открыли прямой выезд на крупную магистраль

В Москве число перехватывающих парковок выросло до 124

На дорогах Москвы появятся новые вафельные разметки. На улице Даниловский Вал и на перекрестке между Севастопольским проспектом и улицей Херсонской москвичи смогут передвигаться еще безопаснее, а экстренные службы – проезжать беспрепятственно.

Вафельная разметка выглядит как ярко-желтая сетка из диагональных линий, нанесенная в центре пересечения дорог. Ее задача заключается в том, чтобы помочь водителям избежать ситуации, когда они выезжают на перекресток при мигающем зеленом и оказываются заблокированными.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортгородвидео

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика