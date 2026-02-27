"Новости дня": новые вафельные разметки появятся на дорогах Москвы

На дорогах Москвы появятся новые вафельные разметки. На улице Даниловский Вал и на перекрестке между Севастопольским проспектом и улицей Херсонской москвичи смогут передвигаться еще безопаснее, а экстренные службы – проезжать беспрепятственно.

Вафельная разметка выглядит как ярко-желтая сетка из диагональных линий, нанесенная в центре пересечения дорог. Ее задача заключается в том, чтобы помочь водителям избежать ситуации, когда они выезжают на перекресток при мигающем зеленом и оказываются заблокированными.

Подробнее – в программе "Новости дня".