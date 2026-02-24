"Новости дня": путепровод над Южной рокадой улучшит транспортную доступность ЮАО

Путепровод над Южной рокадой, который откроют до конца года, улучшит транспортную доступность ЮАО. Тысячи водителей получат альтернативный выезд на трассу в сторону Московского скоростного диаметра.

Повлияет запуск движения и на общественный транспорт – быстрее получится проехать по развязке между Липецкой и Каспийской улицами. Время в пути из района Бирюлево Восточное до станции метро "Царицыно" сократится.

Подробнее – в программе "Новости дня".

