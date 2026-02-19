"Новости дня": циклон "Валли" привел к затруднениям на дорогах Москвы

Циклон "Валли" привел к затруднениям на дорогах Москвы. На МКАД, мостах и эстакадах большегрузы буксуют и мешают проезду. Один из водителей сообщил, что стоит уже 1,5 часа. Для помощи автомобилистам организовали дежурство тягачей.

В аэропортах столицы отменяют рейсы на прилет и вылет. Юрист Оксана Артемова пояснила, что пассажиры могут вернуть деньги за билет, но убытки по вине авиакомпании не компенсируются, так как погода не находится в области ответственности перевозчика.

Подробнее – в программе "Новости дня".