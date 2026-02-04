"Новости дня": участники "Московского долголетия" смогут изучать работу с нейросетями

Проект "Московское долголетие" запускает для участников новые образовательные курсы. В этом году программа пополнилась занятиями по работе с нейросетями, арт-терапии и продвижению в интернете.

Проект сотрудничает с 19 вузами-партнерами. Присоединиться к проекту "Московское долголетие" можно онлайн на портале mos.ru или лично в центре социального обслуживания своего района.

Подробнее – в программе "Новости дня".