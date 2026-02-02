"Новости дня": в Москве начался сбор подарков к 23 февраля для участников СВО

В Москве началась акция по сбору подарков к 23 февраля для участников специальной военной операции. Жители столицы могут передать для бойцов средства личной гигиены, носки, перчатки, термобелье, кондитерские изделия и открытки с пожеланиями.

Как сообщил директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит, впервые в акции участвуют магазины "Сделано в Москве", расположенные в центрах "Место встречи". В городе работают более 50 пунктов приема. Акция продлится до 23 февраля.

Подробнее – в программе "Новости дня".