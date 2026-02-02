Форма поиска по сайту

02 февраля, 12:00

Общество

"Новости дня": в Москве начался сбор подарков к 23 февраля для участников СВО

Москвичей предупредили об аномальных морозах с 3 по 6 февраля

Пациент с оспой обезьян в Подмосковье находится в состоянии средней степени тяжести

Оранжевый уровень погодной опасности продлен в Москве до 7 февраля

Еще один пациент с оспой обезьян поступил в Домодедовскую больницу

Москвичи могут прислать видео в рубрику "Что вообще происходит?"

Температура воздуха в Москве составила минус 19 градусов

В Домодедовской больнице подтвердили случай заболевания оспой обезьян

"Специальный репортаж": сохранить лицо

"Доктор 24": диетолог объяснила, как сбалансировать рацион и защитить здоровье

В Москве началась акция по сбору подарков к 23 февраля для участников специальной военной операции. Жители столицы могут передать для бойцов средства личной гигиены, носки, перчатки, термобелье, кондитерские изделия и открытки с пожеланиями.

Как сообщил директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит, впервые в акции участвуют магазины "Сделано в Москве", расположенные в центрах "Место встречи". В городе работают более 50 пунктов приема. Акция продлится до 23 февраля.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

