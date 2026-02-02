"Новости дня": мошенники начали рассылать москвичам СМС о "возврате денег за отопление"

Мошенники начали рассылать жителям Москвы сообщения о "возврате денег за отопление" от управляющей компании, Единого информационно-расчетного центра или ЖКХ.

Потенциальной жертве предлагается перейти по ссылке для якобы подтверждения данных. Ссылка ведет на поддельную страницу, где злоумышленники пытаются украсть данные банковской карты или пароль от портала "Госуслуги".

Гражданам советуют игнорировать подобные СМС. Также можно проверить информацию о начислениях и переплатах в личном кабинете на сайте УК или в приложении банка. Подробнее – в программе "Новости дня".