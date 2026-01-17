"Новости дня": в районе Богородское построили новую современную школу на 600 мест

В районе Богородское возвели новую школу, рассчитанную на 600 учащихся. Учебное заведение оснащено всем необходимым для качественного образования и всестороннего развития школьников: просторные классы, лаборатории, медиатека, спортивный зал и IT-полигон.

В целом в Восточном округе Москвы сейчас строят 14 социальных объектов, большинство из которых предназначены для образовательных целей. Это позволит создать около 3 тысяч новых учебных мест для детей.

Подробнее – в программе "Новости дня".

