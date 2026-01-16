16 января, 00:45Транспорт
"Новости дня": на Рублево-Архангельской линии метро стартовала проходка тоннеля
На будущей Рублево-Архангельской линии метро Москвы стартовала проходка тоннеля между станциями "Серебряный Бор" и "Строгино". В работах задействовали щит "Лилия". Технике предстоит пройти 2 километра под водой.
Новая ветка свяжет "Москву-Сити" с территориями за пределами МКАД. Предполагается, что это улучшит транспортную доступность для минимум миллиона жителей столицы, обеспечивая более удобные поездки из области в центр города.
Подробнее – в программе "Новости дня".