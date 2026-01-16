Форма поиска по сайту

16 января, 00:45

Транспорт

"Новости дня": на Рублево-Архангельской линии метро стартовала проходка тоннеля

На будущей Рублево-Архангельской линии метро Москвы стартовала проходка тоннеля между станциями "Серебряный Бор" и "Строгино". В работах задействовали щит "Лилия". Технике предстоит пройти 2 километра под водой.

Новая ветка свяжет "Москву-Сити" с территориями за пределами МКАД. Предполагается, что это улучшит транспортную доступность для минимум миллиона жителей столицы, обеспечивая более удобные поездки из области в центр города.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
транспортметрогородвидео

