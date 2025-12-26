"Новости дня": москвичи выбрали любимые новогодние блюда

Москва готовится к встрече Нового года, и одним из главных вопросов становится праздничное меню. Почти 200 тысяч жителей столицы, проголосовав в проекте "Активный гражданин", назвали самые важные блюда на новогоднем столе. Главным угощением москвичи выбрали салат оливье.

Следом за ним идет селедка под шубой. Среди холодных закусок лидируют тарталетки с красной икрой, которым немного уступили бутерброды со шпротами.

Подробнее – в программе "Новости дня".