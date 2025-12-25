Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 06:00

Общество

"Новости дня": штраф за навязывание дополнительных услуг в РФ вырастет до 500 тыс рублей

"Новости дня": штраф за навязывание дополнительных услуг в РФ вырастет до 500 тыс рублей

Зрители Москвы 24 могут поделиться идеями для украшения квартир к Новому году

"Московский патруль": горожанам рассказали, как выбрать безопасную игрушку для ребенка

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 декабря

"Новости дня": учет и маркировка домашних животных могут стать обязательными в России

"Миллион вопросов": психолог рассказала, как избежать ссор в новогодние каникулы

В Депздраве дали рекомендации москвичам на новогодние каникулы

"Вопрос спорный": стоит ли баловать детей дорогими подарками

Лебедей, которые не отправились на зимовку, спасают в Подмосковье

Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом в Мосгордуме

Штраф за навязывание дополнительных услуг в России вырастет до 500 тысяч рублей. Для должностных лиц наказание будет чуть мягче – до 150 тысяч.

Сейчас суммы составляют от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч – для юридических. Речь о ситуациях, когда, например, в квитанцию на оплату "коммуналки" управляющая компания включает страховку жилья, или если вместе с машиной автосалон добавляет в чек дополнительные расходы, которые не нужны покупателю.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
обществовидео

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика