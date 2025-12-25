"Новости дня": штраф за навязывание дополнительных услуг в РФ вырастет до 500 тыс рублей

Штраф за навязывание дополнительных услуг в России вырастет до 500 тысяч рублей. Для должностных лиц наказание будет чуть мягче – до 150 тысяч.

Сейчас суммы составляют от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч – для юридических. Речь о ситуациях, когда, например, в квитанцию на оплату "коммуналки" управляющая компания включает страховку жилья, или если вместе с машиной автосалон добавляет в чек дополнительные расходы, которые не нужны покупателю.

