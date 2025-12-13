"Новости дня": центр хронических болезней открыли в Москве

Пациенты со сложными неизлечимыми заболеваниями смогут проходить реабилитацию в центре хронических болезней. Его построили на территории Международного медицинского кластера в "Сколково". Пока идет подготовка к открытию корпуса, врачи тестируют оборудование, которое позволит им спасти и продлить не одну жизнь.

В центре заработают отделение гериатрии и паллиативной помощи, а также детское отделение. Больных будут размещать в комфортных палатах с мини-кухней и душевой. Кроме того, для удобства пациентов настроена система автоматизации. С ее помощью можно регулировать освещение, температуру воздуха в палате и связываться с медперсоналом.

Подробнее – в программе "Новости дня".