"Новости дня": поезд "Москва-2026" вышел на тестовый рейс в столичном метро

02 декабря, 23:15

Транспорт

Поезд "Москва-2026" вышел на тестовый рейс в столичном метро. Состав пройдет 300 километров по Замоскворецкой линии.

Специалисты оценят плавность хода, длину тормозного пути и обратят внимание на то, что находится в зоне видимости. Поезд уже прошел испытания на территории завода изготовителя и на территории депо. Контрольная обкатка является финальным этапом перед выходом состава на маршрут.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
