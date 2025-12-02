"Новости дня": поезд "Москва-2026" вышел на тестовый рейс в столичном метро

Поезд "Москва-2026" вышел на тестовый рейс в столичном метро. Состав пройдет 300 километров по Замоскворецкой линии.

Специалисты оценят плавность хода, длину тормозного пути и обратят внимание на то, что находится в зоне видимости. Поезд уже прошел испытания на территории завода изготовителя и на территории депо. Контрольная обкатка является финальным этапом перед выходом состава на маршрут.

