16 ноября, 23:10

Город

"Новости дня": около 500 тыс растений зацветут весной в парке ВДНХ

"Новости дня": около 500 тыс растений зацветут весной в парке ВДНХ

"Новости дня": фасад дома отремонтировали в Донском районе

"Новости дня": две новые зоны отдыха открылись в районе Беговой

"Новости дня": в районе Чертаново Южное запустили новый маршрут электробусов

Температурой в минус 4 градуса установилась в столице

Гололедица образовалась на дорогах Москвы

Почти 12 тысяч школьников проходят обучение в предпрофессиональных классах Москвы

Экологи РАН призывают очистить Бобровый остров в Нагатинском Затоне от мусора

Девушке отказали в работе в столичной кофейне из-за возраста

Беговые занятия пройдут в спорткомплексе "Лужники"

С наступлением весны парк ВДНХ преобразится благодаря высадке около полумиллиона цветов. Возле арки Главного входа расцветут желтые и красные тюльпаны, у фонтанов на Центральной аллее – белые и бело-розовые сорта, а павильон № 1 украсят малиновые и ярко-красные композиции.

Особое внимание ландшафтные дизайнеры уделили редким сортам, включая тюльпаны "мадам лефебр" с удлиненными цветками и пионовидные сорта вдоль кольцевой дороги. Кроме тюльпанов, посетителей порадуют крокусы, сциллы и мускари.

Подробнее – в программе "Новости дня".

