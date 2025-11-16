"Новости дня": около 500 тыс растений зацветут весной в парке ВДНХ

С наступлением весны парк ВДНХ преобразится благодаря высадке около полумиллиона цветов. Возле арки Главного входа расцветут желтые и красные тюльпаны, у фонтанов на Центральной аллее – белые и бело-розовые сорта, а павильон № 1 украсят малиновые и ярко-красные композиции.

Особое внимание ландшафтные дизайнеры уделили редким сортам, включая тюльпаны "мадам лефебр" с удлиненными цветками и пионовидные сорта вдоль кольцевой дороги. Кроме тюльпанов, посетителей порадуют крокусы, сциллы и мускари.

Подробнее – в программе "Новости дня".