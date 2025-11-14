14 ноября, 16:10Транспорт
"Новости дня": на автобусном маршруте № 906 в Троицке введут допрейсы по будням
В Троицке станет удобнее передвигаться по району на общественном транспорте. На автобусном маршруте № 906 введут дополнительные рейсы по будням.
Всего в столице с 15 ноября скорректируют 9 маршрутов автобусов и электробусов. Часть из них продлят, а интервалы движения сократятся. В результате будет проще добираться до социальных объектов и станций рельсового каркаса.
