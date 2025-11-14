"Новости дня": на автобусном маршруте № 906 в Троицке введут допрейсы по будням

В Троицке станет удобнее передвигаться по району на общественном транспорте. На автобусном маршруте № 906 введут дополнительные рейсы по будням.

Всего в столице с 15 ноября скорректируют 9 маршрутов автобусов и электробусов. Часть из них продлят, а интервалы движения сократятся. В результате будет проще добираться до социальных объектов и станций рельсового каркаса.

Подробнее – в программе "Новости дня".