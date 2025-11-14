Форма поиска по сайту

Новости

Новости

14 ноября, 16:10

Транспорт

"Новости дня": на автобусном маршруте № 906 в Троицке введут допрейсы по будням

"Деньги 24": банки России стали чаще отказывать заемщикам в автокредитах

"Это Москва. Инфраструктура": скульптуры в метро

Новости регионов: импортозамещенный самолет МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский

Сезон аренды электросамокатов и велосипедов завершится в Москве 14 ноября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 14 ноября

В России хотят ограничить наценки на авиабилеты в праздники

"Новости дня": север и северо-восток Москвы свяжет новая удобная дорога

"Москва едет": технологии в транспорте

Ролики с необычными таксистами в России набрали миллионы просмотров в соцсетях

В Троицке станет удобнее передвигаться по району на общественном транспорте. На автобусном маршруте № 906 введут дополнительные рейсы по будням.

Всего в столице с 15 ноября скорректируют 9 маршрутов автобусов и электробусов. Часть из них продлят, а интервалы движения сократятся. В результате будет проще добираться до социальных объектов и станций рельсового каркаса.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
транспортгородвидео

