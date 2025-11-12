Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 08:55

Экология

"Новости дня": число экоточек выросло до 600 в Москве

"Новости дня": число экоточек выросло до 600 в Москве

Дагетанскую реку Андийское Койсу заполнил мусор

Более 4 тыс тонн пластика и стекла отправили москвичи в контейнеры-колокола в 2025 году

Новости регионов: снежный шторм затруднил движение по горным дорогам в Бурятии

Новости регионов: в акватории Черного моря обнаружили разлив мазута объемом 900 тонн

Фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" открылся в Москве

Сергей Собянин: московская промышленность становится экологичнее

Собянин: московские предприятия снижают нагрузку на окружающую среду

Эксперты обсудили роль искусства в решении экологических проблем

Ученые предупредили об экологической угрозе от медицинских масок

Москвичи регулярно сдают на переработку одежду, книги, электроприборы и бытовую технику. Для этого в городе создана сеть экоточек, за год их количество выросло до 600. За это время удалось собрать и отправить на переработку более 1 тысячи тонн одежды, а также десятки тонн книг и электроприборов.

Каждая вещь, доставленная в точки приема, получает вторую жизнь. Например, одежда и текстиль в хорошем состоянии передаются нуждающимся или поступают в благотворительные магазины. Из непригодных для носки вещей изготавливают ветошь для уборки, подстилки для животных в приютах, а часть перерабатывают в техническое волокно, из которого производят матрасы, утеплители и рабочую одежду.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
экологиягородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика