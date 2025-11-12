"Новости дня": число экоточек выросло до 600 в Москве

Москвичи регулярно сдают на переработку одежду, книги, электроприборы и бытовую технику. Для этого в городе создана сеть экоточек, за год их количество выросло до 600. За это время удалось собрать и отправить на переработку более 1 тысячи тонн одежды, а также десятки тонн книг и электроприборов.

Каждая вещь, доставленная в точки приема, получает вторую жизнь. Например, одежда и текстиль в хорошем состоянии передаются нуждающимся или поступают в благотворительные магазины. Из непригодных для носки вещей изготавливают ветошь для уборки, подстилки для животных в приютах, а часть перерабатывают в техническое волокно, из которого производят матрасы, утеплители и рабочую одежду.

