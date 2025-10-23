"Новости дня": пожарное депо построят на Красковской улице

Пожарное депо построят на Красковской улице в Косино-Ухтомском районе Москвы. Проект уже согласован. Здание будет выделяться большим навесным козырьком треугольной формы. Для фасадов используют фирменные красно-белые цвета. Депо будет трехэтажным.

Внутри расположатся служебные и административные помещения пожарных отделений, а также комнаты для оборудования и инвентаря. К зданию организуют удобные подъезды как для пожарных, так и для легковых машин.

Подробнее – в программе "Новости дня".