23 октября, 05:55

"Новости дня": пожарное депо построят на Красковской улице

Пожарное депо построят на Красковской улице в Косино-Ухтомском районе Москвы. Проект уже согласован. Здание будет выделяться большим навесным козырьком треугольной формы. Для фасадов используют фирменные красно-белые цвета. Депо будет трехэтажным.

Внутри расположатся служебные и административные помещения пожарных отделений, а также комнаты для оборудования и инвентаря. К зданию организуют удобные подъезды как для пожарных, так и для легковых машин.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городвидео

