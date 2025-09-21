"Новости дня": крайний срок оплаты ЖКХ в Москве перенесли на 15-е число

Москвичам станет удобнее оплачивать коммунальные услуги. Крайний срок оплаты перенесут с 10-го на 15-е число месяца. Новое правило вступит в силу с 1 марта следующего года.

Перенос позволит оплачивать счета после получения зарплаты и избежать просрочек и начисления пени. Также изменятся сроки выставления счетов управляющими компаниями и поставщиками ресурсов – с 1-го на 5-е число месяца.

Подробнее – в программе "Новости дня".