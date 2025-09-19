Юрист Крохин: центральное отопление нельзя разделить по старым и новым домам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России невозможно разделить подачу централизованного отопления по старому и новому жилому фонду, заявил телеканалу "360" юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Он объяснил, что тепловой пункт для старых и новых домов один. Отопление в микрорайонах включается одновременно, и менять скорость подключения невозможно.

Юрист напомнил, что в последнее время в Москве и Подмосковье построили много высотных зданий, для которых нужно большее давление, чем для традиционного ландшафта пятиэтажных домов.

"Сам процесс запуска отопления занимает несколько дней, потому что систему создавали для других технологических условий, а сегодня она обслуживает разный жилой фонд", – сказал Крохин.

При этом он не исключил вариант разделения отопления в будущем. Например, в некоторых странах Восточной Европы не создавали централизованную систему отопления. Там тепловые пункты могут обслуживать около 9 зданий.

"Где-то используется электричество для отопления и прогрева воды, там другие тарифы со скидкой. Вот такой подход может привести к тому, что отопление может не зависеть от централизованных тепловых пунктов", – указал собеседник издания.

По его мнению, для разделения отопления нужно создать условия. Однако отсутствие средств сдерживает развитие инвестиций в ЖКХ.

Отопление в Москве могут включить уже в конце сентября. К этому моменту среднесуточная температура воздуха опустится ниже 8 градусов. Это позволит соблюсти необходимые условия перед подачей тепла в дома.